FGR vincula a proceso a siete personas por armas, cartuchos y equipo inhibidor en Sinaloa

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, informó que obtuvo la vinculación a proceso contra siete personas detenidas en distintos operativos, por su probable participación en delitos relacionados con armas de fuego, cartuchos, cargadores y equipo inhibidor de señal.

En un primer caso, un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio vinculó a proceso a Jesús “N”, quien fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tras un reporte del C4, sobre la avenida Salvador Alvarado, en la sindicatura de Costa Rica.

Al momento de su detención, le fue asegurada un arma de fuego tipo pistola, 30 cartuchos, dos cargadores, un inhibidor de señal con 16 antenas y un vehículo. Por estos hechos, el juez determinó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

En un segundo hecho, Brayan “N” y Edwin “N” fueron vinculados a proceso luego de ser detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva durante recorridos de vigilancia en las inmediaciones del poblado La Pitayita, en Culiacán.

A estas personas se les aseguraron dos armas largas tipo fusil, 360 cartuchos, 12 cargadores, dos chalecos balísticos y un vehículo.

En un tercer operativo, realizado en el poblado Tecualilla, en Escuinapa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a José “N”, Román “N”, Juan “N” y Óscar “N”, quienes portaban vestimenta táctica.

Durante la intervención, se les aseguraron cuatro armas largas tipo fusil, dos mil 330 cartuchos, 35 cargadores, dos chalecos antibalas, un chaleco balístico y otros objetos.

En este último caso, el juez de control dictó también la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En todos los casos, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien integró las carpetas de investigación correspondientes y judicializó los expedientes.

La FGR reiteró que a las personas señaladas se les presume inocentes, mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.