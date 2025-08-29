$!FGR Vincula a Proceso a Tres por Acopio de Armamento Exclusivo

CULIACÁN. _ Tres individuos han sido vinculados a proceso en Culiacán, Sinaloa, tras ser detenidos con un arsenal considerado de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La medida fue dictada por un Juez de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio. Luis “G”, Enrique “N” y Bryan “G” son señalados por su presunta responsabilidad en los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo militar, todos con agravantes.

Las detenciones se concretaron en días pasados durante un cateo a un inmueble en Culiacán. Este operativo fue resultado de la coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR) Durante la intervención, las autoridades aseguraron una considerable cantidad de armamento y otros artículos, entre los que se encuentran armas de fuego largas y cortas; mil 632 cartuchos; 35 cargadores; tres granadas; una báscula; cinco teléfonos móviles y tres vehículos.