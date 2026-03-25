FGR y Ejército aseguran vivienda con droga en el sector sur de Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército Mexicano aseguraron una vivienda y un vehículo al sur de Culiacán, resultado de una orden técnica de investigación.

En el inmueble, ubicado en Stanza Córcega, hallaron metanfetamina y marihuana. La intervención en el fraccionamiento Stanza Córcega se originó tras localizar un vehículo que contaba con reporte de robo.

Esta situación llevó a los agentes a ejecutar la orden técnica de investigación en el domicilio. Agentes de la Fiscalía General de la República, con apoyo de personal del Ejército Mexicano, inspeccionaron el domicilio.

Durante la revisión, localizaron diversos envoltorios con presunta metanfetamina. Asimismo, encontraron otros paquetes que contenían presunta marihuana en el interior de la propiedad.

La operación se llevó a cabo en apego a los protocolos de seguridad establecidos. Tanto el inmueble como el vehículo y las sustancias aseguradas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. La institución realizará las diligencias pertinentes para integrar la carpeta de investigación correspondiente.