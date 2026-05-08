$!FGR y Semefo arriban a finca asegurada tras operativo de SSPC en Ayuné, Culiacán

La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República arribó a la finca donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegaron un operativo este viernes, en la comunidad Ayuné, en Culiacán. En los hechos, se registró la detención de una persona, así como dos civiles abatidos, luego de una presunta agresión a las autoridades y posterior enfrentamiento.







De acuerdo con la información oficial, difundida por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, los uniformados hacían labores de investigación sobre una célula delictiva, ligada a la privación de la libertad de varias personas, que luego fueron liberadas. Durante sus trabajos, habrían sido agredidos y repelieron la agresión agentes adscritos a la Unidad Nacional de Operaciones.







Además del saldo de civiles, se reportó el aseguramiento de una camioneta blanca. No obstante, en el lugar de los hechos pudo apreciarse otros dos vehículos que no fueron reportados por las autoridades: una cuatrimoto roja, y otra unidad compacta, que estaban en la entrada y al interior de la finca con tres viviendas.





