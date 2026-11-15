$!Fiesta en la Pueblo Nuevo termina con un muerto y al menos dos heridos tras ataque armado en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra asistentes de una fiesta dejó como saldo un hombre sin vida y al menos dos personas heridas en la colonia Pueblo Nuevo, en Mazatlán. El hecho se registró a las 00:40 horas de este domingo sobre la calle Estado de Occidente, entre las calles Coronel Medina y Centauro del Norte.

De acuerdo a los primeros reportes, hombres armados dispararon contra los asistentes de una fiesta que se desarrollaba a lo ancho de la calle. Tras el ataque, un hombre perdió la vida en el lugar, mientras que al menos dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital por paramédicos del Grupo Cobras.