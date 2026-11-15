Seguridad
|
Violencia

Fiesta en la Pueblo Nuevo termina con un muerto y al menos dos heridos tras ataque armado en Mazatlán

La agresión ocurrió durante la madrugada de este domingo cuando se realizaba un festejo sobre la calle Estado de Occidente
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/11/2026 07:09
15/11/2026 07:09

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra asistentes de una fiesta dejó como saldo un hombre sin vida y al menos dos personas heridas en la colonia Pueblo Nuevo, en Mazatlán.

El hecho se registró a las 00:40 horas de este domingo sobre la calle Estado de Occidente, entre las calles Coronel Medina y Centauro del Norte.

$!Fiesta en la Pueblo Nuevo termina con un muerto y al menos dos heridos tras ataque armado en Mazatlán

De acuerdo a los primeros reportes, hombres armados dispararon contra los asistentes de una fiesta que se desarrollaba a lo ancho de la calle.

Tras el ataque, un hombre perdió la vida en el lugar, mientras que al menos dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital por paramédicos del Grupo Cobras.

$!Fiesta en la Pueblo Nuevo termina con un muerto y al menos dos heridos tras ataque armado en Mazatlán

La zona fue acordonada por policías municipales, elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional, quienes resguardaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Personal pericial de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias de ley.

$!Fiesta en la Pueblo Nuevo termina con un muerto y al menos dos heridos tras ataque armado en Mazatlán
#Violencia
#Ataque a balazos
#Homicidio
#Heridos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube