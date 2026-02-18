$!Fin a seis años de fuga: cae en Mazatlán ‘El Mungui’, prófugo del penal de Aguaruto desde ‘Jueves Negro’

MAZATLÁN._ Roberto “N”, alias “El Mungui” y/o “El Mapache”, fue detenido en Mazatlán por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), tras permanecer seis años en calidad de prófugo.
De acuerdo con información de seguridad, el detenido es considerado un presunto operador de alto perfil vinculado a un grupo de la delincuencia organizada. Logró evadirse del penal de Culiacán el 17 de octubre de 2019, durante los hechos violentos del llamado “Jueves Negro”, desatados por el operativo federal para la captura de Ovidio Guzmán.
“El Mungui” había sido capturado en marzo de 2019, luego de agredir a elementos militares en Culiacán. Tras su detención, fue procesado por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
La reciente aprehensión fue realizada por el grupo especial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), mediante trabajos de inteligencia desplegados en distintas zonas del puerto.
Según el reporte oficial, los elementos estatales detectaron a un hombre que salía de un inmueble a bordo de una camioneta sin placas. Al notar la presencia policial, el conductor adoptó una actitud evasiva, lo que derivó en un seguimiento y posterior inspección.
Durante la revisión, los agentes aseguraron:
- Dos armas largas
- Seis cargadores para arma larga
- 180 cartuchos útiles
- Un chaleco táctico con placas balísticas
- Una camioneta sin reporte de robo
Tras cotejar su identidad, las autoridades establecieron que se trata de una Persona Privada de la Libertad evadida del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, el 17 de octubre de 2019, fecha en que se registraron los hechos violentos conocidos como el “Jueves negro”.
El detenido estaba procesado por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
El hombre y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.
La detención se realizó en coordinación con fuerzas federales y estatales, entre ellas el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General del Estado.