$!Fin a seis años de fuga: cae en Mazatlán ‘El Mungui’, prófugo del penal de Aguaruto desde ‘Jueves Negro’

MAZATLÁN._ Roberto “N”, alias “El Mungui” y/o “El Mapache”, fue detenido en Mazatlán por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), tras permanecer seis años en calidad de prófugo.

De acuerdo con información de seguridad, el detenido es considerado un presunto operador de alto perfil vinculado a un grupo de la delincuencia organizada. Logró evadirse del penal de Culiacán el 17 de octubre de 2019, durante los hechos violentos del llamado “Jueves Negro”, desatados por el operativo federal para la captura de Ovidio Guzmán.

“El Mungui” había sido capturado en marzo de 2019, luego de agredir a elementos militares en Culiacán. Tras su detención, fue procesado por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

La reciente aprehensión fue realizada por el grupo especial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), mediante trabajos de inteligencia desplegados en distintas zonas del puerto.