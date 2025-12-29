Fiscalía asegura predio en Culiacán donde estaban familias desplazadas

La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró un predio localizado en el Ejido Gabriel Leyva, junto al fraccionamiento Montesierra, al norte de Culiacán, donde estaban aventadas familias en condición de desplazamiento forzado.

A través de la Agencia Especializada en Atención a Delitos contra el Patrimonio, la FGE dio curso a una denuncia del propietario de los terrenos por despojo agravado cometido por dos o más personas.

Por ello, este lunes 29 de diciembre elementos de la Policía de Investigación de la FGE, y de la Policía Estatal Preventiva, intervinieron para desalojar a las familias que ocupaban el predio.

Según informó la dependencia, desde el pasado 14 de noviembre un grupo de personas habría invadido sin consentimiento diversos predios y realizado la limitación de lotes, sin ser legítimos propietarios.

De acuerdo con reportes periodísticos, dichos grupos son familias en situación de desplazamiento forzado por la violencia.

Tras presentarse la denuncia, la FGE realizó diligencias como la revisión ocular, fotográfica y dictámenes periciales, además de cotejar las claves catastrales de los predios, los cuales están registrados a nombre de una persona moral.

En dicho predio se encontraban entre 180 y 200 familias de distintos puntos del Estado que han sido desplazadas de sus lugares de origen como medida ante los brotes de violencia en sus comunidades.

El seguimiento del caso fue tomado por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES), y como último resultado, el pasado 25 de diciembre habilitaron el Gimnasio de Usos Múltiples “María del Rosario Espinoza”, en Culiacán, como refugio temporal.