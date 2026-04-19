Fiscalía confirma dos homicidios el sábado en Sinaloa; ocurrieron en Culiacán y Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que durante el sábado 18 de abril se iniciaron dos carpetas de investigación por homicidio doloso, derivado de la localización de dos personas sin vida en Culiacán y Mazatlán.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los casos ocurrió en la capital del estado, donde fue localizado el cuerpo de un hombre en las inmediaciones del ejido El Álamo, en la sindicatura de Costa Rica.

La víctima fue encontrada dentro del canal San Lorenzo, cerca de una compuerta, con las manos atadas y la cara encintada. El hombre permanecía sin identificar hasta el cierre del informe oficial.