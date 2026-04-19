Fiscalía confirma dos homicidios el sábado en Sinaloa; ocurrieron en Culiacán y Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que durante el sábado 18 de abril se iniciaron dos carpetas de investigación por homicidio doloso, derivado de la localización de dos personas sin vida en Culiacán y Mazatlán.
De acuerdo con el reporte oficial, uno de los casos ocurrió en la capital del estado, donde fue localizado el cuerpo de un hombre en las inmediaciones del ejido El Álamo, en la sindicatura de Costa Rica.
La víctima fue encontrada dentro del canal San Lorenzo, cerca de una compuerta, con las manos atadas y la cara encintada. El hombre permanecía sin identificar hasta el cierre del informe oficial.
El segundo hecho se registró en Mazatlán, donde un hombre fue asesinado a balazos en la colonia 12 de Mayo.
Según los reportes, la víctima fue perseguida por hombres armados sobre la avenida Gabriel Leyva y atacada a corta distancia hasta quedar sin vida sobre el pavimento, a unos metros del puente Juárez.
Posteriormente fue identificado como Fabián “N”, de 30 años de edad, vecino de la colonia Esperanza.
Además de los homicidios, la Fiscalía detalló que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se presentaron dos denuncias durante la misma jornada.
En cuanto a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, la institución indicó que no se registraron denuncias por privación de la libertad personal en la Región Centro.