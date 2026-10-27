Fiscalía de Sinaloa ejecuta orden aprehensión contra persona por presunta agresión sexual y pornografía infantil

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa cumplimentó una orden de aprehensión contra una persona identificada como José Francisco “N”, a quien señalan como probable responsable de los delitos de violación equiparada agravada, abuso sexual y pornografía infantil, en agravio de una persona menor de edad.

De acuerdo con la investigación, la persona detenida presuntamente aprovechó la relación de confianza que mantenía con la familia de la víctima para cometer diversos actos de índole sexual.

Además, habría grabado esos actos y ofrecido el material a terceras personas a cambio de dinero, informó la Fiscalía estatal.

Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) ejecutaron la orden judicial y pusieron al detenido a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.

Será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica.

A José Francisco “N” se le señala como probable responsable de los delitos, por lo que su responsabilidad deberá ser determinada conforme a derecho.