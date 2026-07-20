Fiscalía de Sinaloa excluye homicidio en Concordia en reporte diario de violencia

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa volvió a omitir un homicidio doloso en su reporte de hechos delictivos correspondiente al domingo 19 de julio en la entidad.

En su informe diario, la institución únicamente reportó la localización de cinco personas sin vida, dejando fuera de la estadística oficial el hallazgo de un hombre asesinado con huellas de violencia a un costado de la carretera México 15, en el municipio de Concordia.

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima fue localizada alrededor de las 19:00 horas del domingo, a la altura del kilómetro 259 de la carretera libre Tepic-Mazatlán, en las inmediaciones de la comunidad de Agua Caliente de Gárate, perteneciente a Concordia.