Fiscalía de Sinaloa excluye homicidio en Concordia en reporte diario de violencia

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa volvió a omitir un homicidio doloso en su reporte de hechos delictivos correspondiente al domingo 19 de julio en la entidad.
En su informe diario, la institución únicamente reportó la localización de cinco personas sin vida, dejando fuera de la estadística oficial el hallazgo de un hombre asesinado con huellas de violencia a un costado de la carretera México 15, en el municipio de Concordia.
De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima fue localizada alrededor de las 19:00 horas del domingo, a la altura del kilómetro 259 de la carretera libre Tepic-Mazatlán, en las inmediaciones de la comunidad de Agua Caliente de Gárate, perteneciente a Concordia.
Pese a ello, la Fiscalía solo reconoció oficialmente cinco homicidios en todo el estado: tres víctimas localizadas en la colonia Las Cupias, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato; una más sobre el tramo Culiacán–Los Mochis de la carretera México 15; y otra en la colonia Insurgentes, en Mazatlán.
Cabe señalar que no es la primera ocasión en que la autoridad investigadora omite homicidios dolosos en sus conteos diarios de incidencia delictiva. El caso más reciente ocurrió con el hallazgo de un hombre identificado como Teodoro “N”, localizado sin vida, con impactos de bala y envuelto en cobijas a un costado de la carretera La 20, en los límites de la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, y Villa Juárez, Navolato, durante el sábado 18 de julio.
Ese hecho, al igual que otros registrados en fechas recientes, tampoco fue incluido en el reporte diario de homicidios difundido por la Fiscalía General del Estado.
En cuanto al resto de la incidencia delictiva reportada durante la misma jornada, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro registró una denuncia formal por robo de vehículo. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas informó que no recibió denuncias por el delito de privación de la libertad personal en la zona centro del estado.