Fiscalía de Sinaloa judicializa caso de feminicidio contra madre buscadora en Mazatlán

La institución señala que ya identificó al presunto responsable de la muerte de Rubí Patricia, localizada sin vida en un domicilio del Infonavit Jabalíes el pasado viernes
Noroeste/Redacción
01/03/2026 13:50
MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, derivado de los actos de investigación realizados por Agentes de la Policía de Investigación y Ministerios Públicos adscritos a esta institución, se judicializó la carpeta de investigación iniciada por el delito de feminicidio agravado cometido contra Rubí Patricia, madre buscadora de Mazatlán.

Los hechos se registraron el pasado viernes 27 de febrero, cuando una mujer sin vida fue localizada en el interior de un domicilio del Infonavit Jabalíes.

Como resultado de las diligencias realizadas por personal de la FGE, la persona presuntamente responsable se encuentra plenamente identificada, señaló la institución en un comunicado.

“En estos momentos se está a la espera de que se dé cumplimento al mandamiento judicial obtenido”, agregó.

