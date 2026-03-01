Fiscalía de Sinaloa judicializa caso de feminicidio contra madre buscadora en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, derivado de los actos de investigación realizados por Agentes de la Policía de Investigación y Ministerios Públicos adscritos a esta institución, se judicializó la carpeta de investigación iniciada por el delito de feminicidio agravado cometido contra Rubí Patricia, madre buscadora de Mazatlán.

Los hechos se registraron el pasado viernes 27 de febrero, cuando una mujer sin vida fue localizada en el interior de un domicilio del Infonavit Jabalíes.