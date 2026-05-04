Fiscalía de Sinaloa mantiene a Vicefiscal Dámaso Castro pese a señalamientos de Estados Unidos

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ratificó que Dámaso Castro Zaavedra se mantiene en activo como Vicefiscal General, a pesar de los señalamientos emitidos por el Gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con grupos de la delincuencia organizada.

A través de un comunicado, la institución comunicó que el funcionario ejerce plenamente sus atribuciones legales y se encuentra disponible para atender cualquier requerimiento o resolución de las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la República.

El sustento jurídico de su permanencia se basa en el artículo 135 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Según el marco constitucional local, el cargo de Vicefiscal General no requiere de una declaratoria de procedencia por parte del Congreso del Estado para el inicio de acciones legales, a diferencia de otros servidores públicos.

“El artículo 135 constitucional establece los casos específicos en los que se requiere una declaratoria de procedencia por parte del Congreso del Estado para el inicio de acciones legales, sin contemplar el cargo de Vicefiscal General dentro de las y los servidores públicos sujetos a ese procedimiento”, señala la FGE en su comunicado.

La estructura interna de la Fiscalía define a las Vicefiscalías como órganos de integración administrativa que no gozan de un régimen especial de inmunidad procesal. Por ello, la continuidad de Castro Zaavedra en la estructura de seguridad estatal no representa un obstáculo legal para que sea investigado por las autoridades federales.