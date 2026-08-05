Fiscalía de Sinaloa omite cuatro homicidios en Mazatlán de su informe oficial

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) omitió en su informe diario de incidencia delictiva correspondiente al martes 4 de agosto al menos cuatro homicidios registrados en Mazatlán, ya que únicamente reconoció cinco asesinatos ocurridos en el municipio de Culiacán.

En el reporte oficial, la institución contabilizó el hallazgo de dos personas asesinadas sobre la carretera estatal libre Culiacán-Mazatlán, a la altura de la comunidad de Estación de Abuya; el cuerpo de una persona localizada sin vida sobre la carretera que comunica Culiacán con Tamazula, Durango, cerca de la comunidad de Los Mayos; el homicidio del creador de contenido atacado a balazos sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, frente a las oficinas centrales de la propia Fiscalía; así como el asesinato de un hombre localizado en el área de jardines del Centro de Ciencias de Culiacán, en la colonia Villa Universidad.

Sin embargo, la dependencia dejó fuera de su estadística los hechos violentos registrados ese mismo martes en Mazatlán.

Entre ellos se encuentra el homicidio de un hombre localizado sin vida dentro del panteón de Urías, quien presuntamente intentó refugiarse del ataque de sus agresores antes de ser asesinado.