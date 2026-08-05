Fiscalía de Sinaloa omite cuatro homicidios en Mazatlán de su informe oficial

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) omitió en su informe diario de incidencia delictiva correspondiente al martes 4 de agosto al menos cuatro homicidios registrados en Mazatlán, ya que únicamente reconoció cinco asesinatos ocurridos en el municipio de Culiacán.
En el reporte oficial, la institución contabilizó el hallazgo de dos personas asesinadas sobre la carretera estatal libre Culiacán-Mazatlán, a la altura de la comunidad de Estación de Abuya; el cuerpo de una persona localizada sin vida sobre la carretera que comunica Culiacán con Tamazula, Durango, cerca de la comunidad de Los Mayos; el homicidio del creador de contenido atacado a balazos sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, frente a las oficinas centrales de la propia Fiscalía; así como el asesinato de un hombre localizado en el área de jardines del Centro de Ciencias de Culiacán, en la colonia Villa Universidad.
Sin embargo, la dependencia dejó fuera de su estadística los hechos violentos registrados ese mismo martes en Mazatlán.
Entre ellos se encuentra el homicidio de un hombre localizado sin vida dentro del panteón de Urías, quien presuntamente intentó refugiarse del ataque de sus agresores antes de ser asesinado.
Tampoco fueron incluidos el hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer, encontrados esposados y con huellas de violencia sobre un camino de terracería que conduce al Basurón Municipal de Mazatlán.
A estos casos se suma la muerte de una mujer que falleció la mañana del martes mientras recibía atención médica, luego de haber resultado herida durante un ataque armado ocurrido la noche del lunes en el fraccionamiento Pradera Dorada V, en Mazatlán.
Con estas omisiones, el informe diario de la Fiscalía reportó únicamente cinco homicidios, pese a que durante la jornada se documentaron al menos nueve muertes violentas en la entidad.
Se suma otra omisión
A los casos del martes se agrega otra exclusión en las estadísticas de la FGE: la muerte de Patricia, estilista de 33 años de edad que fue atacada a balazos el pasado 28 de julio en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al sur de Culiacán.
La víctima falleció cinco días después mientras recibía atención médica; sin embargo, su deceso tampoco fue incorporado al informe diario de hechos delictivos de la institución.
No es la primera ocasión en que la Fiscalía de Sinaloa presenta diferencias entre los hechos violentos documentados y los que integra en sus reportes oficiales, además de utilizar criterios de clasificación que han sido cuestionados por el manejo estadístico de las carpetas de investigación.
En el resto de la incidencia delictiva del martes, la FGE informó que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se presentó una denuncia por robo de vehículo, mientras que en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas se registraron tres denuncias por el delito de privación de la libertad personal en la Región Centro.