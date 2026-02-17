Fiscalía de Sinaloa realiza cateo en El Habal por caso de turistas desaparecidos en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó un cateo el fin de semana en los poblados La Rosa y El Capirato, cerca de la sindicatura de El Habal, en el municipio de Mazatlán, como parte de las acciones de investigación por la desaparición de cuatro turistas originarios del Estado de México.

La Fiscal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que el operativo forma parte del seguimiento al caso y de las labores para ubicar a las víctimas.

“Tenemos el asunto, continuamos trabajando; se realizó un cateo [en el poblado La Rosa y El Capirato, en el sector El Habal] el fin de semana en el municipio de Mazatlán”, declaró.

En este mismo caso, una mujer y una niña de 9 años que acompañaban al grupo fueron localizadas horas después en el poblado de El Habal, tras haber sido privadas de la libertad junto con los turistas.

Sánchez Kondo señaló que el pasado jueves, la dependencia brindó atención a los familiares de las cuatro personas desaparecidas.

Indicó que los allegados se encontraban en la ciudad de Mazatlán y que otros familiares arribaron la semana pasada.

En ese sentido, dijo no contar con información sobre si ya regresaron a sus lugares de origen.

“... atendimos a los familiares de las cuatro personas el día jueves.

“Estaban en la ciudad de Mazatlán y llegó más familia de las personas, la semana pasada estuvieron, no tengo el dato hasta este momento si ya regresaron a su lugar, pero están siendo atendidos en la ciudad de Mazatlán”, señaló.

El cateo se enmarca en las investigaciones por la desaparición de los turistas, ocurrida el pasado 3 de febrero en la zona de Cerritos.

Qué se sabe del caso

El pasado 10 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los turistas habían rentado vehículos recreativos tipo razer y fueron interceptados por un grupo criminal.

Señaló que en total seis personas fueron privadas de la libertad, de las cuales dos fueron liberadas, mientras cuatro permanecen desaparecidas.

Un día después, la Fiscal estatal indicó que la principal línea de investigación apunta al arrendamiento de estos vehículos todo terreno, por lo que el personal de la empresa involucrada sería citado a declarar para aportar información que permita localizar a las víctimas.

Las autoridades también establecieron que los hechos ocurrieron cuando las víctimas se desplazaban en estos vehículos en la zona de Cerritos, lo que derivó en el despliegue de operativos de búsqueda en áreas urbanas y serranas del puerto.