Fiscalía de Sinaloa reporta seis homicidios, 10 robos de vehículos y cuatro privaciones de la libertad

CULIACÁN. _ La jornada del lunes 22 de junio cerró con seis personas asesinadas en diferentes municipios del estado, además de registrarse diez denuncias por robo de vehículos y cuatro más por privaciones de la libertad personal, según el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE). Entre las víctimas se encuentra un menor de 14 años en Culiacán.

De acuerdo con las carpetas de investigación iniciadas por el ministerio público, cuatro de los hallazgos de personas sin vida ocurrieron en el municipio de Culiacán, uno en Navolato, uno en Escuinapa y otro en Rosario. Adicionalmente, las autoridades notificaron la localización de una osamenta en una zona de Escuinapa.

En la capital del estado, fueron localizadas personas sin vida en las colonias Las Coloradas, República Mexicana y Alturas del Sur, punto donde además una mujer resultó lesionada por proyectil de arma de fuego. En la colonia Los Girasoles se confirmó la identidad del menor de 14 años como Cristian Yael.

El resto de los hechos delictivos se distribuyó en Villa Juárez, Navolato, y en la localidad de Tecualilla, Escuinapa. Asimismo, la Fiscalía estatal incorporó una carpeta de investigación por un homicidio doloso ocurrido el domingo 21 de junio en el poblado de Portezuelo, Rosario.

En el desglose de delitos patrimoniales y contra la libertad, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Región Centro recibió diez denuncias formales, mientras que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró cuatro denuncias por la privación de la libertad de ciudadanos en la misma zona centro.