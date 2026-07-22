Fiscalía de Sinaloa reporta un solo homicidio; deja fuera del conteo el doble asesinato de Aguapepito, Navolato

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que durante la jornada del martes 21 de julio únicamente inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, correspondiente a un hombre que fue localizado sin vida en la colonia Independencia, en el municipio de Mazatlán.

Sin embargo, el reporte oficial dejó fuera de su estadística diaria el hallazgo de un padre y su hijo asesinados al interior de una vivienda en la comunidad de Aguapepito, perteneciente al municipio de Navolato, cuyos cuerpos fueron localizados durante la misma jornada.