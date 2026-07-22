Fiscalía de Sinaloa reporta un solo homicidio; deja fuera del conteo el doble asesinato de Aguapepito, Navolato

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que durante la jornada del martes 21 de julio únicamente inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, correspondiente a un hombre que fue localizado sin vida en la colonia Independencia, en el municipio de Mazatlán.
Sin embargo, el reporte oficial dejó fuera de su estadística diaria el hallazgo de un padre y su hijo asesinados al interior de una vivienda en la comunidad de Aguapepito, perteneciente al municipio de Navolato, cuyos cuerpos fueron localizados durante la misma jornada.
No es la primera ocasión en que la institución omite incluir hechos violentos en su informe diario. Recientemente también quedaron fuera del conteo un homicidio registrado el pasado 20 de julio en el municipio de Juan José Ríos, así como el hallazgo de un hombre asesinado con huellas de violencia a un costado de la carretera Internacional México 15, en el municipio de Concordia, por mencionar otros casos.
Estas omisiones ponen en entredicho que las cifras oficiales de homicidios difundidas por la Fiscalía reflejen la totalidad de los hechos violentos registrados durante la jornada.
En su reporte, la dependencia también informó sobre la localización de restos óseos durante una jornada de búsqueda en la comunidad de El Quemadito, en Culiacán, así como el hallazgo de dos osamentas en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en el municipio de Navolato.
Respecto a otros delitos, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió cuatro denuncias por robo de automóvil, mientras que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró dos denuncias por el delito de privación de la libertad personal en la Región Centro del estado.