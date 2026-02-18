Fiscalía de Sinaloa señala que han sido cuatro fosas y cuatro osamentas halladas en zona de Concordia

Hasta el día de hoy la Fiscalía General del Estado halló cuatro osamentas en cuatro diferentes lugares en una misma área en las inmediaciones del poblado El Verde, Concordia.

Y aunque la Fiscal Claudia Sánchez Kondo no dijo que permanecía haciendo trabajando en el lugar, sí dejó claro que buscarán siempre y cuando se les haga la solicitud o petición, por parte de familiares o colectivos que buscan a sus desaparecidos.

“Iniciamos la FGE con el reporte de la presunta privación ilegal de la libertad de 10 trabajadores de una mina, iniciamos la carpeta de investigación, posteriormente fue atraída la investigación por la FGR”, explicó.

“Días después tuvimos el reporte de presuntivamenta otra cosa ahí, en el mismo sector, la FGE en coordinación con la Marina acudimos a ese lugar y sí, se trabajó el espacio y resultaron cuatro fosas con una osamenta en cada fosa”.

Con respecto a la búsqueda de los mineros, que la Fiscalía federal hizo hallazgos e identificaciones de cadáveres, dijo no saber más del caso luego de haberlo canalizado.

“Lo que trabajamos en la FGE, tenemos cuatro fosas trabajadas, y cuatro osamentas, una en cada fosa localizada”, insistió.

Se le preguntó que si habría indicios de que se puedan encontrar más fosas en los alrededores.

“Nosotros atendemos cualquier petición, cualquier llamado y a través de la coordinación que hay estamos a la apertura de trabajarlo”, destacó.

También le cuestionaron sobre la información que dio a conocer un canal de YouTube, que señalaba que en la zona había decenas de fosas con cientos de cadáveres.

“Sí hubo una información que creo que fue la que generó más controversia, que salió en un canal, en donde se informaba ese dato, yo les digo, lo que la Fiscalía del Estado ha trabajado en ese sector hasta ahorita son las cuatro fosas, con un cuerpo cada fosa”, agregó.

“No le puedo confirmar o descartar, porque estaríamos atendiendo la parte de la solicitud al trabajo y nos vamos a trabajar y ya sobre lo que vaya resultando se informará”.

Recordó que la FGR atrajo el caso por la búsqueda de los mineros y que después del hallazgo en la primera fosa, de cinco cuerpos que coincidían con las características de los trabajadores, ya no supo más.

“Y ellos trabajaron la fosa, desconozco si solamente cinco, o 10 o más. FGR arrancó este trabajo y son los que se han ido dedicando a esta fosa”, señaló.

“Todo lo que es competencia de nosotros, ante cualquier solicitud de búsqueda en ese de otros, nosotros lo atendemos y lo trabajamos y la información que se requiera pues en constante comunicación ahí con familiares, con colectivos, con ustedes periodistas”.