Fiscalía de Sinaloa sin reportes de homicidios dolosos el martes

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el martes 3 de febrero no se registraron homicidios dolosos en la entidad. Sin embargo, durante esa misma jornada se interpusieron 15 denuncias por robo de vehículo en la región centro, lo que refleja un contraste en la incidencia delictiva.

De acuerdo con el reporte oficial, mientras la estadística de homicidios dolosos se mantuvo en cero, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la región centro concentró las 15 carpetas de investigación iniciadas por este delito, evidenciando su persistencia en la zona.

El robo de vehículos continúa siendo uno de los delitos de mayor impacto en Sinaloa y una de las principales preocupaciones para la ciudadanía, al tratarse de una conducta delictiva que se mantiene constante pese a los operativos de seguridad implementados.

En lo referente a privaciones de la libertad, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó que no se presentaron denuncias por este delito en la región centro durante el periodo mencionado.