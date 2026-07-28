$!Fiscalía desmantela yonke de autopartes robadas y detiene a presunto responsable, en Culiacán

La Fiscalía General del Estado detuvo a un hombre identificado como Alejandro “N”, señalado como responsable de robo de vehículo equiparado, por el decomiso de un yonke donde se almacenaban piezas de vehículos robados.

La Coordinación de Detenciones en Flagrancia de la Policía de Investigación se encargó de ejecutar la orden de aprehensión contra el hombre de 32 años de edad, lo que permitió continuar con las indagatorias.