$!Fiscalía indaga ingresos a hospitales por lesiones de arma blanca y de fuego en norte de Sinaloa

LOS MOCHIS._ La Fiscalía General de Sinaloa, a través de la Vicefiscalía Zona Norte, se encuentra investigando el ingreso de varias personas a distintas instituciones de salud tras sufrir lesiones producidas por arma blanca, así como un caso particular por disparo de arma de fuego.

De acuerdo con el Vicefiscal, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, los hechos de arma blanca ocurrieron en distintas zonas como el Ejido 20 de Noviembre, San Miguel y la colonia Texas.

Las corporaciones de seguridad han dado seguimiento inmediato a estas alertas.

“Sí, hemos estado atendiendo esos reportes de manera muy puntual por parte de Policía Preventiva y Policía de Investigación. Hasta ahorita no tenemos definido bien, bien, la situación de los hechos de cada uno de los reportes”, señaló Serrano Castelo.

En el caso del ingreso por lesión de arma de fuego, el funcionario aclaró que los detalles aún están siendo integrados a las carpetas de investigación por parte de su equipo de trabajo, por lo que aún se desconoce el calibre del arma utilizada.

Asimismo, apuntó que todavía no se ha determinado con exactitud la mecánica de los hechos.