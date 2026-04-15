Fiscalía investiga muerte de adulto mayor arrollado en el sector Centro de Los Mochis

AHOME. _ La Vicefiscalía Regional de la Zona Norte mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo, tras el accidente vial en el que un adulto mayor, identificado como Daniel “N”, de 83 años de edad, perdió la vida la mañana de ayer en las inmediaciones del sector Centro. Jesús Arnoldo Serrano Castelo, titular de la Vicefiscalía, detalló que, desde el momento del reporte, personal de Servicios Periciales se trasladó al lugar para realizar el levantamiento de datos y asegurar el área. El funcionario precisó que el conductor involucrado se encuentra plenamente identificado y sujeto al proceso de investigación. Respecto al avance de las indagatorias y la situación del vehículo, el Vicefiscal señaló lo siguiente:

“Ya tenemos una carpeta de investigación iniciada; estamos trabajando en la etapa de integración y, por supuesto, el vehículo se encuentra bajo resguardo de la autoridad para los peritajes correspondientes”. Serrano Castelo enfatizó que la prioridad en este momento es determinar la mecánica de los hechos a través de pruebas técnicas y testimoniales, con el fin de esclarecer si existió imprudencia o negligencia al volante.

“El Ministerio Público está ordenando todas las diligencias necesarias, incluyendo la revisión de cámaras y los dictámenes de vialidad, para establecer cómo ocurrió el contacto y la responsabilidad de los participantes”. Finalmente, al ser cuestionado sobre la situación jurídica inmediata del implicado, el funcionario aclaró que se están respetando los tiempos legales para determinar si el caso se judicializará en las próximas horas.