Fiscalía investiga muerte de adulto mayor trasladado desde un centro de rehabilitación en Los Mochis

AHOME._ Agentes de la Vicefiscalía Regional Zona Norte han iniciado una carpeta de investigación tras el fallecimiento de un hombre de 64 años, quien fue trasladado de emergencia desde un centro de rehabilitación local hacia el Hospital General de Los Mochis la mañana de este miércoles.

El reporte médico, emitido cerca de las 7:45 horas del 23 de septiembre, indicó que el paciente llegó al nosocomio sin vida. El personal de salud, al confirmar la ausencia de signos vitales, aplicó el protocolo correspondiente y dio aviso inmediato a la Policía de Investigación.

Las autoridades han mantenido bajo reserva tanto la identidad del occiso como el nombre y ubicación exacta del anexo donde se encontraba llevando su tratamiento.

Elementos del Grupo Perseo, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), arribaron a las instalaciones del hospital para realizar las primeras indagatorias. El cuerpo fue levantado y trasladado a una casa funeraria local, donde peritos médicos llevarán a cabo la necropsia de ley.

Los resultados de estos exámenes forenses serán determinantes para confirmar si el deceso ocurrió por causas naturales, complicaciones de salud preexistentes, o si el cuerpo presenta indicios de violencia que apunten a otro tipo de delito. Las autoridades continúan con las diligencias.