Fiscalía investiga muerte de detenido en los separos de la FGE

CULIACÁN. _ Un hombre detenido por el delito de tránsito de vehículo robado murió mientras se encontraba en los separos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, por lo que ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que el hombre fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Estatal y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía.

Explicó que el detenido ingresó durante la tarde del martes a las celdas de la Policía de Investigación y permaneció aproximadamente entre tres y cuatro horas en el lugar antes de ser localizado sin vida.