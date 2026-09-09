Fiscalía investiga muerte de detenido en los separos de la FGE

CULIACÁN. _ Un hombre detenido por el delito de tránsito de vehículo robado murió mientras se encontraba en los separos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, por lo que ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.
La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que el hombre fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Estatal y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía.
Explicó que el detenido ingresó durante la tarde del martes a las celdas de la Policía de Investigación y permaneció aproximadamente entre tres y cuatro horas en el lugar antes de ser localizado sin vida.
“Lo recibimos ayer detenido en flagrancia por el delito de tránsito de vehículo robado. Lo ingresan a separos del interior de la Policía de Investigación y posteriormente se localiza ahí quien se quita la vida con una de sus prendas de vestir, el pantalón”, señaló.
Sánchez Kondo indicó que la Fiscalía investiga lo ocurrido al interior de las celdas y revisa la actuación del personal que se encontraba de guardia en ese momento.
Detalló que se están analizando los videos de las cámaras de videograbación y realizando las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.
“Hay personal de guardia ahí en los interiores de celdas y se está trabajando esa parte, investigando todo lo que es en el interior del área”, indicó.
La Fiscal General señaló que, a partir de este hecho, la institución deberá reforzar el monitoreo preventivo de las personas detenidas que son ingresadas a los separos.
“Desde el interior de la Fiscalía tenemos que reforzar el monitoreo ahí en tema preventivo de los detenidos que recibimos y pasamos al área de celdas”, afirmó.
La investigación deberá determinar si existió alguna omisión por parte del personal encargado de la vigilancia del detenido.