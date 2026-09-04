Fiscalía investigará de oficio privación de la libertad del síndico de Tepuche

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) iniciará de oficio una investigación por la presunta privación de la libertad de David Guadalupe Ramírez González, síndico de Tepuche, ocurrida durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre.

A través de su área de atención a medios, la Fiscalía informó que hasta el momento no existe una denuncia formal por la no localización del funcionario municipal, por lo que el caso será investigado de oficio ante los hechos reportados.

De acuerdo con información preliminar, un grupo de sujetos armados irrumpió alrededor de las 05:00 horas en el domicilio de Ramírez González, ubicado en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, y se lo llevó por la fuerza.