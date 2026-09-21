Fiscalía localiza a empresario en su domicilio; investiga posible privación de la libertad

CULIACÁN. _ El empresario que había sido reportado como privado de su libertad fue localizado por personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en su domicilio particular, informó la Fiscal General Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La Fiscal explicó que como parte de las investigaciones, elementos de la Policía de Investigación acudieron al domicilio del empresario, donde entrevistaron a su madre y posteriormente tuvieron contacto con él durante la tarde.

“La localización de él tuvimos nosotros con el personal de la policía de investigación en el domicilio particular, entrevistó a la mamá de él y se entrevistó él por la tarde”, declaró Sánchez Kondo.