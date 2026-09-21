Fiscalía localiza a empresario en su domicilio; investiga posible privación de la libertad

CULIACÁN. _ El empresario que había sido reportado como privado de su libertad fue localizado por personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en su domicilio particular, informó la Fiscal General Claudia Zulema Sánchez Kondo.
La Fiscal explicó que como parte de las investigaciones, elementos de la Policía de Investigación acudieron al domicilio del empresario, donde entrevistaron a su madre y posteriormente tuvieron contacto con él durante la tarde.
“La localización de él tuvimos nosotros con el personal de la policía de investigación en el domicilio particular, entrevistó a la mamá de él y se entrevistó él por la tarde”, declaró Sánchez Kondo.
Añadió que a partir de esa localización se han continuado realizando actos de investigación y operativos relacionados con el caso.
La Fiscal aseguró además que el empresario se encuentra en buenas condiciones.
“Él está sano y está bien en buen estado”, afirmó.
Sánchez Kondo precisó que la Fiscalía abrió de oficio una carpeta de investigación por el delito de privación de la libertad personal, debido a que hasta el momento no se ha acreditado que los familiares hayan recibido una solicitud económica a cambio de su liberación.
“No tener (acreditado) que se haya recibido alguna petición económica por el rescate de él, tenemos la carpeta de investigación por privación de la libertad”, explicó.
La titular de la Fiscalía señaló que proporcionará posteriormente los datos actualizados sobre los casos de secuestro registrados en Sinaloa y sostuvo que no se tiene identificado un número elevado de este delito.
La semana pasada el empresario joyero Luis Mario N, de 49 años, fue privado de la libertad y liberado casi 48 horas después, el 19 de septiembre.
El empresario fue interceptado por sujetos armados el jueves 17 de septiembre en el estacionamiento de la Plaza Real, en Culiacán, ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.