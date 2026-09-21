Fiscalía mantiene abiertas investigaciones por feminicidios en el sur de Sinaloa

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones por los feminicidios registrados en el sur de Sinaloa, particularmente en municipios como Mazatlán y Escuinapa, informó la Fiscal General Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La funcionaria señaló que los casos están siendo investigados bajo el delito de feminicidio y que, conforme avanzan las indagatorias, se analizan las características particulares de cada uno para establecer las circunstancias en las que ocurrieron.

“Nosotros tenemos las investigaciones abiertas por feminicidio, que estamos hablando de las mujeres que fueron agredidas a llegar a la muerte”, declaró.

Sánchez Kondo indicó que la Fiscalía también analiza si algunos de estos hechos pudieran tener relación con actividades vinculadas al crimen organizado, aunque señaló que esa posible relación debe establecerse a partir de las investigaciones correspondientes.

La Fiscal explicó que no todos los casos pueden ser agrupados bajo una misma hipótesis, debido a que cada investigación cuenta con características propias.

La Fiscalía continúa con la integración de las carpetas para determinar las circunstancias, posibles móviles y, en su caso, las responsabilidades correspondientes en cada uno de los feminicidios registrados en el sur del estado.