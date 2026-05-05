Fiscalía registra 2 homicidios y 11 robos de vehículo; deja fuera muerte por ataque en casino

CULIACÁN. _ Dos personas sin vida, 11 denuncias por robo de vehículo y dos casos de privación de la libertad es el saldo de los hechos delictivos registrados el lunes 4 de mayo, de acuerdo con el informe de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El organismo señaló que dio inicio a dos carpetas de investigación por homicidio doloso tras la localización de dos víctimas: una en la colonia Rincón del Parque, en Culiacán, y otra en el municipio de Juan José Ríos.

Sin embargo, el reporte oficial no incluyó el fallecimiento de Ana Cristina, empleada del casino, quien murió a consecuencia de las lesiones sufridas durante un ataque con explosivos en un establecimiento ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en la capital sinaloense.