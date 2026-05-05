Fiscalía registra 2 homicidios y 11 robos de vehículo; deja fuera muerte por ataque en casino

CULIACÁN. _ Dos personas sin vida, 11 denuncias por robo de vehículo y dos casos de privación de la libertad es el saldo de los hechos delictivos registrados el lunes 4 de mayo, de acuerdo con el informe de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El organismo señaló que dio inicio a dos carpetas de investigación por homicidio doloso tras la localización de dos víctimas: una en la colonia Rincón del Parque, en Culiacán, y otra en el municipio de Juan José Ríos.
Sin embargo, el reporte oficial no incluyó el fallecimiento de Ana Cristina, empleada del casino, quien murió a consecuencia de las lesiones sufridas durante un ataque con explosivos en un establecimiento ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en la capital sinaloense.
En cuanto al robo de vehículos, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió 11 denuncias durante esa jornada.
Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró dos denuncias en la Región Centro por el delito de privación de la libertad personal.