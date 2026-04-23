Fiscalía reporta 2 homicidios, 6 autos robados y 2 privaciones de la libertad en un día

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que durante el miércoles 22 de abril fueron abiertas dos carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso en Sinaloa, debido a la localización de dos personas sin vida en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial emitido este jueves 23 de abril, uno de los casos fue registrado en el municipio de Guasave, donde una persona fue encontrada sin vida en la zona de Siete Ejidos.

El segundo hecho ocurrió en Mazatlán, donde otra víctima fue localizada en la colonia Francisco Solís.

Además de los casos de homicidio, la dependencia señaló que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se presentaron seis denuncias por despojo o robo de unidades automotrices.

En materia de desapariciones, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó dos denuncias en la Región Centro por el delito de Privación de la Libertad Personal.