Fiscalía reporta 4 homicidios y 11 vehículos robados en 24 horas

CULIACÁN. _ Con un saldo de cuatro personas asesinadas y 11 denuncias por robo de vehículo, la Fiscalía General del Estado cerró la jornada de este lunes.

La agencia investigadora incluyó en su reporte diario los tres homicidios suscitados en Culiacán, en Aguaruto, Bachigualato y Los Mezcales.

Asimismo, confirmó la muerte a balazos de un hombre en la cabecera municipal de Badiraguato, ubicado en el bulevar Juan S. Millán.

Sobre los robos de vehículo, la dependencia informó únicamente de las 11 denuncias presentadas ante la unidad especializada en la zona centro de la entidad.