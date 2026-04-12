Fiscalía reporta 4 personas sin vida el sábado en Culiacán; omite hallazgo de cuerpo en Navolato

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que durante el sábado 11 de abril se registraron los hallazgos de cuatro personas sin vida en Culiacán, cifra integrada por tres carpetas de investigación por homicidio doloso y una por feminicidio.

De acuerdo con el reporte oficial emitido este domingo, una de las víctimas fatales fue localizada en la sindicatura de Aguaruto, otra en la colonia Las Cucas, una más en la colonia Guadalupe Victoria y una mujer en el fraccionamiento Juntas del Humaya.

Además, la dependencia señaló que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se presentaron tres denuncias por robo de vehículo durante esa misma jornada.

En cuanto a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, se reportó una denuncia por privación de la libertad personal en la Región Centro.

Sin embargo, en el informe diario no fue incluido el hallazgo de un cuerpo localizado en el Campo El Chaparral, perteneciente a la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.

Ese caso fue dado a conocer por el colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C., que informó sobre la localización de una persona en avanzado estado de descomposición entre parcelas agrícolas.

De manera preliminar, familiares identificaron a la víctima como Jesús Alberto “N”, vecino de Villa Juárez y reportado como desaparecido desde marzo.

Hasta el momento, no se han precisado oficialmente las causas de muerte en ese caso, por lo que se espera el resultado de los estudios periciales correspondientes.