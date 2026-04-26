Fiscalía reporta cuatro homicidios en Sinaloa durante el sábado; tres ocurrieron en Culiacán

La Fiscalía General del Estado informó que durante el sábado 25 de abril se abrieron cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso, luego de la localización de cuatro personas sin vida en distintos municipios de la entidad.

Según el reporte oficial de este domingo 26 de abril, tres de los casos ocurrieron en Culiacán y uno más en el puerto de Mazatlán.

En la capital del estado, una víctima fue localizada en el Fraccionamiento Santa Rocío, otra en la Colonia Libertad y una más en el sector Chulavista.

Por su parte, en Mazatlán se reportó el hallazgo de una persona sin vida en la Colonia Francisco Villa.

Además, la dependencia estatal informó sobre la localización de restos óseos en la comunidad de La Puerta de San Marcos, también en Mazatlán, aunque este caso no fue incluido dentro del conteo diario de homicidios dolosos.

En otros delitos patrimoniales, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro registró una denuncia formal durante la misma jornada.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó dos denuncias en la Región Centro por el delito de Privación de la Libertad Personal.