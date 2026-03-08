Fiscalía reporta el hallazgo de cadáveres y osamenta en cuatro fosas clandestinas de Elota

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó del hallazgo de cadáveres y osamentas en cuatro fosas clandestinas encontradas en el municipio de Elota.

Mediante el informe de los hechos delictivos de la jornada del sábado 7 de marzo, el ente investigador dio a conocer que se localizaron dos cuerpos y restos óseos de otros tres cadáveres en fosas que estaban ubicadas por un predio de la comunidad de El Salado.

Será en el anfiteatro donde el personal especializado aplique los exámenes pertinentes para esclarecer la causa de muerte de estas personas y determinar sus identidades.

Cabe señalar que la FGE informó que el día de ayer no se reportó ningún caso de homicidio doloso en la entidad, sin embargo registró una denuncia por robo de vehículo y cinco más por la privación ilegal de la libertad de personas.