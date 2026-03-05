Fiscalía reporta tres homicidios, cinco robos de vehículo y cuatro privaciones de la libertad en un día

CULIACÁN. _ Tres personas sin vida, cinco vehículos robados y cuatro privaciones de la libertad fue lo que reportó la Fiscalía General del Estado durante la jornada de este miércoles 4 de marzo en la entidad.

Según el informe diario emitido por el ente de investigación, el día de ayer se registraron tres carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, derivado de la localización de tres personas sin vida.

Los tres hechos se registraron en la ciudad de Culiacán: una persona fue localizada en la colonia Bosques del Álamo, otra en el fraccionamiento Villa Bonita y una más en la colonia Bugambilias.

En tanto, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro registró un total de cinco denuncias.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró cuatro denuncias en la Región Centro por el delito de privación de la libertad personal.