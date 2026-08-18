$!Flora Viridiana suma 9 días desaparecida en Mazatlán; piden ayuda para encontrarla

Flora Viridiana Villalpando Barran, una joven de 17 años de edad, desapareció el pasado 9 de agosto en el municipio de Mazatlán, y las autoridades solicitan apoyo ciudadano para su localización.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, la última vez que se le vio, vestía un conjunto de licra color negro con cuello blanco.
Hasta el momento no se ha precisado el sector en donde fue vista por última ocasión.
Como señas particulares presenta varios tatuajes: en el brazo derecho la imagen de una muñeca con una carta en la boca y la figura de una metralleta; en el hombro derecho un corazón; en la muñeca derecha la imagen de un ángel; y en el brazo izquierdo la imagen de Hello Kitty junto a los nombres “Edwin” y “Layla”.
La chica mide aproximadamente 1.72 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, y posee cabello largo, lacio y de color negro, cuenta con ojos grandes de color café claro, boca grande, labios gruesos y una nariz mediana y chata.
Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, poniendo a disposición de la población las líneas telefónicas (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.