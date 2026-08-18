$!Flora Viridiana suma 9 días desaparecida en Mazatlán; piden ayuda para encontrarla

Flora Viridiana Villalpando Barran, una joven de 17 años de edad, desapareció el pasado 9 de agosto en el municipio de Mazatlán, y las autoridades solicitan apoyo ciudadano para su localización.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, la última vez que se le vio, vestía un conjunto de licra color negro con cuello blanco.

Hasta el momento no se ha precisado el sector en donde fue vista por última ocasión.