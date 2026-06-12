$!Frente a clientes, grupo armado se lleva a un hombre de estacionamiento en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre fue privado de la libertad por sujetos armados la mañana de este viernes en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada sobre el Libramiento Luis Donaldo Colosio, a la altura de la colonia Mazatlán III.

De acuerdo con los reportes, el hecho fue notificado a las autoridades alrededor de las 09:50 horas, luego de que se alertara sobre la presencia de varios hombres armados en el lugar.