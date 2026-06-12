$!Frente a clientes, grupo armado se lleva a un hombre de estacionamiento en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre fue privado de la libertad por sujetos armados la mañana de este viernes en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada sobre el Libramiento Luis Donaldo Colosio, a la altura de la colonia Mazatlán III.
De acuerdo con los reportes, el hecho fue notificado a las autoridades alrededor de las 09:50 horas, luego de que se alertara sobre la presencia de varios hombres armados en el lugar.
Versiones recabadas en la zona señalan que la víctima acababa de descender de su automóvil cuando fue interceptada por individuos que portaban armas largas. Posteriormente, fue obligada a subir a un vehículo utilizado por los agresores, quienes se retiraron con rumbo desconocido.
La situación generó alarma entre clientes y personas que se encontraban en las inmediaciones de la tienda al momento de los hechos.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al sitio y acordonaron el área, mientras agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación e iniciar las acciones de búsqueda de la persona privada de la libertad.