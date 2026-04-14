Frustran intento de fuga en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Culiacán

Un intento de fuga se registró este martes 14 de abril en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Culiacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte oficial, un adolescente internado logró escalar y brincar una de las bardas del inmueble; sin embargo, fue recapturado tras una rápida reacción del personal y al despliegue de un operativo que se mantiene en el exterior del centro.