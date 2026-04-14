Frustran intento de fuga en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Culiacán

Un intento de fuga se registró este martes 14 de abril en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Culiacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
De acuerdo con el reporte oficial, un adolescente internado logró escalar y brincar una de las bardas del inmueble; sin embargo, fue recapturado tras una rápida reacción del personal y al despliegue de un operativo que se mantiene en el exterior del centro.
Tras el incidente, al lugar acudieron unidades de la Policía Estatal, así como personal del Ejército Mexicano, quienes reforzaron la vigilancia en la zona perimetral.
La dependencia estatal indicó que el menor fue valorado por personal médico y se encuentra en buen estado de salud, nuevamente bajo resguardo de la autoridad.
Luego del hecho, se mantuvo presencia de corporaciones de seguridad en los alrededores del inmueble, ubicado cerca de las vías del ferrocarril, mientras se revisaban los protocolos internos.