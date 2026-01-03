Frustran secuestro virtual contra un joven al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un nuevo intento de secuestro virtual en la zona norte de Mazatlán fue realizado contra un joven, el cual tenían sometido en un hotel.

Gracias a la acción coordinada entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y del Grupo Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado, el secuestro fue frustrado.

De acuerdo a un comunicado, el llamado oportuno a los números de emergencia activó la movilización del personal de seguridad, que se trasladó a un hotel del sector norte de la ciudad, donde los probables responsables mantenían a un joven incomunicado mientras lo sometían a una llamada de extorsión bajo la modalidad de secuestro virtual.

Tras hacer contacto con la víctima, los elementos lograron desactivar el acto ilícito, quedando el joven y sus familiares a disposición del personal de la Fiscalía General del Estado para la integración de las diligencias correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal exhorta a la ciudadanía a que, en caso de ser víctima de este tipo de delitos, cuelgue de inmediato la llamada, intente comunicarse con sus familiares y posteriormente interponga la denuncia ante las autoridades competentes.