Frutería es atacada a balazos en Navolato; no hubo personas lesionadas

Un establecimiento ubicado en la colonia Alcanfores fue blanco de un ataque con armas de fuego de grueso calibre por parte de sujetos armados, dejando daños materiales en la fachada del sin que se reportaran heridos
Noroeste Redacción
21/10/2025 13:21
21/10/2025 13:21
21/10/2025 13:21

NAVOLATO. _ Una frutería ubicada en la colonia Alcanfores, en Navolato, fue atacada a balazos la mañana de este martes. El ataque dejó únicamente daños materiales.

De acuerdo con los reportes, al establecimiento ubicado en la intersección de la calle Jesús Almada y el Periférico Revolución, arribaron varios hombres armados y uno de ellos disparó en repetidas ocasiones contra la fachada del establecimiento utilizando pistolas de grueso calibre. Posteriormente, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

En el sitio quedaron esparcidos múltiples casquillos percutidos, lo que movilizó a elementos del Ejército Mexicano y a policías municipales de Navolato, quienes acordonaron la zona para preservar la escena.

Más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para realizar las diligencias correspondientes y recolectar indicios balísticos, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni actos de privación de la libertad durante el incidente. Hasta el momento no hay personas detenidas.

