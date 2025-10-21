$!Frutería es atacada a balazos en Navolato; no hubo personas lesionadas

NAVOLATO. _ Una frutería ubicada en la colonia Alcanfores, en Navolato, fue atacada a balazos la mañana de este martes. El ataque dejó únicamente daños materiales.

De acuerdo con los reportes, al establecimiento ubicado en la intersección de la calle Jesús Almada y el Periférico Revolución, arribaron varios hombres armados y uno de ellos disparó en repetidas ocasiones contra la fachada del establecimiento utilizando pistolas de grueso calibre. Posteriormente, los agresores huyeron con rumbo desconocido.