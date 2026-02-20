Fue agresión a policías: hay un abatido y un detenido tras operativo en Villa del Real, en Culiacán

La movilización se originó tras una denuncia ciudadana al 089 en la que se alertó sobre la presencia de civiles armados que circulaban en un sedán rojo e ingresaron a un domicilio del sector.

De acuerdo con la dependencia, durante la intervención también fueron aseguradas armas largas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y tres vehículos, dos de ellos con reporte de robo.

CULIACÁN._ Un civil detenido y otro abatido fue el saldo de un operativo desplegado la tarde de este viernes por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva en la colonia Villa del Real, en Culiacán, luego de repeler una agresión armada, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Al arribar al inmueble, los agentes observaron la puerta peatonal abierta y, en el interior, a un hombre armado; al mismo tiempo se escucharon detonaciones.

Ante la presunta comisión de un delito, los elementos ingresaron al domicilio, donde fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la acción.

Tras controlar la situación, las autoridades reportaron el aseguramiento de un civil detenido y otro abatido.

En el sitio se decomisaron tres armas largas calibre 5.56x45 mm, 12 cargadores abastecidos, 360 cartuchos útiles del mismo calibre, dos chalecos con placas balísticas, así como tres vehículos; dos cuentan con reporte de robo y uno más presenta indicios balísticos.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, mientras que se dio vista a la autoridad correspondiente por el civil abatido para los trámites legales.

Desde las 15:30 horas se reportó una fuerte movilización policial en el sector, principalmente sobre la calle Paseo del Rey, con un perímetro que abarcó desde Rey Arturo hasta Reyna Guadalupe, comprendiendo al menos cuatro calles. Horas más tarde, la autoridad estatal confirmó que el despliegue obedeció al enfrentamiento.

La acción se realizó en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General del Estado.