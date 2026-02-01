Fue detenido por las autoridades el hombre que resultó herido de bala en la colonia Buenos Aires, en Culiacán

En calidad de detenido fue que las autoridades se llevaron al joven hombre que resultó herido de bala la tarde de este domingo en la colonia Buenos Aires, en Culiacán, donde también fueron capturados otras dos personas, entre ellos una mujer.

Según un comunicado oficial, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva se habían movilizado a la colonia Adolfo López Mateos para atender un reporte de personas armadas circulando por la zona.

Cabe señalar que los agentes policiales venían de un hecho registrado en el fraccionamiento Hacienda del Valle, en donde fueron detenidos tres civiles con armas de fuego, equipo táctico y un vehículo.

Al arribar, los uniformados ubicaron a las personas armadas a bordo de una unidad Mazda, quienes intentaron evadir a la autoridad realizando detonaciones de arma de fuego.

Los elementos les dieron seguimiento hasta capturarlos: se tratan de una mujer y dos hombres, uno de ellos resultando lesionado al intentar brincar una cerca, por lo que fue trasladado para recibir atención médica en calidad de detenido.

En el lugar se decomisó un arma larga tipo fusil AK-47, un arma tipo fusil M16, una pistola calibre .45, una pistola calibre .40, otra pistola calibre 9 milímetros, seis cargadores y 157 cartuchos útiles. También fue asegurado el automóvil de la marca Mazda, modelo 2023 y el cual contaba con reporte de robo vigente.

Los detenidos, el vehículo y el armamento fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes conforme a la ley.