“Fue hasta el último instante”: autoridades explican por qué dispararon al hombre que tomó de rehén a su hija en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Fue hasta el último instante cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hicieron uso de la fuerza letal para someter al hombre que la tarde del domingo tomó como rehén a su hija, una menor de aproximadamente un año de edad, y amenazó con hacer estallar un tanque de gas en un domicilio de la colonia Urías, informaron autoridades municipales. La menor fue rescatada ilesa y entregada posteriormente a un tío abuelo, mientras que el hombre resultó herido por impactos de bala en un brazo y una pierna, lesiones que no ponen en riesgo su vida. Actualmente permanece a disposición de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, informó que alrededor de las 15:40 horas del 14 de junio se recibió un reporte al número de emergencias 911 sobre una fuga de gas en una vivienda, donde un hombre mantenía encerrada a una niña de aproximadamente un año de edad. “Llegaron elementos a hacer el diálogo con la persona, afortunadamente se logró rescatar a la menor sana y salva, se entrega a lo que es la ambulancia, posteriormente la persona adulta se encierra en la vivienda, ya tenía abierto un tanque de gas, lo volvió a abrir, el olor salía afuera de la vivienda y se procedió a hacer una entrada forzada para poner a salvo tanto a la persona mayor como las viviendas que estaba en los alrededores”, narró Osuna Tirado.

“Se usó la entrada forzada con Bomberos, se trató de someter a la persona adentro y se extrajo lo que viene siendo el tanque de gas y posteriormente salió la persona ya a agredir a los que estaban afuera y ya se hizo cargo lo que es Seguridad Pública de esta persona, lo importante era poner a salvo a la menor que se logró de primera instancia y ya en segunda instancia Seguridad Pública ya le tocó la detención de la persona”.

El funcionario precisó que personal de Protección Civil dialogó durante más de una hora con el hombre, quien se encontraba en un estado inconveniente y representaba un alto riesgo para la menor. “Se le alcanzaba a apreciar que traía unas armas blancas en su mano y se las ponía a la menor muy cerca del cuerpo y afortunadamente se logra rescatar a la menor, se le quita a la persona y se pone a salvo a la menor que era lo primordial; rescatar a esta niñita de un año, que al parecer es hija de la persona”, continuó.

“Se veía en un estado inconveniente, ya tendrán que determinar los médicos si estaba bajo los influjos de alguna sustancia”. Por su parte, el director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, José Francisco Villegas López, detalló que tras el rescate de la niña, el hombre se introdujo a una tienda cercana, donde presuntamente intimidó e intentó agredir a las personas que se encontraban en el lugar.

“Así mismo se encerró en la misma tienda, en una habitación arriba del domicilio, el cual tuvimos que someterlo, hasta el último instante se usó la fuerza letal por la magnitud del problema que estaba, estaba armado, tenía arma blanca, tenía un machete y cuchillos”, declaró.

El mando policial añadió que los disparos se realizaron para neutralizar la amenaza y lograr su detención. “Se echaron los (balazos) correspondientes, no son de gravedad, en extremidades para poderlo someter, estaba muy mal la persona, ...así es, en una pierna y un brazo, está fuera de peligro, se le brindó las atenciones correspondientes, se le llevó al hospital, posteriormente se hizo la indagatoria correspondiente sobre la persona, está a disposición (de la Fiscalía General del Estado)”.

A su vez, la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez confirmó que la menor se encuentra fuera de peligro y ya fue entregada a sus familiares, además de que recibe acompañamiento institucional. “Estuvo en resguardo la menor toda la noche y estuvo en todo momento vigilada por personal del DIF Municipal, de la Procuraduría del Menor y también el día de hoy se recibirá, en este caso es el tío abuelo el que fue por ella y se les pone a disposición atención jurídica, atención psicológica, ya está a disposición de su familiar y la menor está sana y salva”, expresó.