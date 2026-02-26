Fue privado de la libertad ayer; identifican a hombre hallado sin vida a espaldas del STASAC, en Culiacán

CULIACÁN. _ Como César Alexander “N”, de 33 años de edad, fue identificado el hombre que fue hallado asesinado y envuelto en bolsas la mañana de este jueves, a espaldas de las oficinas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), en el sector Lomas de Guadalupe, en la capital sinaloense.

César se encontraba desaparecido, ya que había sido privado de la libertad el día de ayer. Familiares arribaron al lugar donde fue localizado sin vida para reconocerlo oficialmente.