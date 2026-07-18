$!Fuego consume camioneta en cochera de la colonia Francisco I. Madero, en Culiacán

El siniestro fue reportado a las corporaciones de auxilio alrededor de las 20:30 horas, lo que movilizó a elementos de Bomberos hacia una vivienda ubicada por la avenida Cerro Otates, casi esquina con la calle 18 de Octubre, junto a la avenida Manuel J. Clouthier.

CULIACÁN._ Una camioneta de modelo reciente resultó en pérdida total tras registrarse un incendio durante la noche de este sábado en un domicilio de la colonia Francisco I. Madero, en Culiacán.

Al llegar al sitio, los rescatistas encontraron una unidad Hyundai Tucson de color blanco en llamas dentro de la cochera de la propiedad.

Los efectivos realizaron maniobras rápidas para sofocar el fuego y evitar que se propagara hacia el resto de la estructura de la vivienda.

Pese al incendio y la pérdida total del vehículo, no se reportaron personas lesionadas, ya que los habitantes del inmueble lograron salir a tiempo al percatarse de la emergencia y hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el siniestro.