$!Fuego consume restaurante de mariscos en Real del Valle, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un restaurante de mariscos fue consumido por el fuego este sábado 11 de abril, en fraccionamiento Real del Valle.
Los primeros reportes indican que solo hubo daños materiales.
A través de un reporte, Bomberos Mazatlán informó que sus integrantes de la Estación 3 atendieron un incendio registrado en un restaurante ubicado en el fraccionamiento Real del Valle.
Al arribo de la unidad al restaurante de mariscos Atlántico se observó fuego activo propagándose en la estructura de palapa y parte del mobiliario del establecimiento, por lo que se iniciaron de inmediato maniobras de control y extinción, con el objetivo de evitar la propagación a negocios contiguos.
Gracias a la pronta intervención del personal, el incendio fue controlado en poco tiempo, evitando daños mayores.
El incidente dejó únicamente pérdidas materiales parciales, sin registro de personas lesionadas.
Cabe destacar que la cercanía de la Estación 3 permitió una respuesta oportuna, lo que fue clave para la rápida contención del siniestro.