$!Fuego consume restaurante de mariscos en Real del Valle, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un restaurante de mariscos fue consumido por el fuego este sábado 11 de abril, en fraccionamiento Real del Valle.

Los primeros reportes indican que solo hubo daños materiales.

A través de un reporte, Bomberos Mazatlán informó que sus integrantes de la Estación 3 atendieron un incendio registrado en un restaurante ubicado en el fraccionamiento Real del Valle.