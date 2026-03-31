$!Fuego consume taquería en la carretera Mochis-Choix

EL FUERTE. _ Un establecimiento de comida rápida fue reducido a cenizas durante la madrugada de este martes en las inmediaciones de la sindicatura de Mochicahui, en el municipio de El Fuerte. El siniestro, que movilizó a corporaciones de auxilio de dos municipios, no dejó personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales para los propietarios se consideran totales.

El incidente se reportó en las primeras horas del día en un local ubicado a la orilla de la carretera estatal Los Mochis-Choix. Vecinos del sector alertaron al sistema de emergencias al observar que las llamas se propagaban con rapidez por la estructura, con el temor de que el fuego alcanzara viviendas y comercios contiguos.