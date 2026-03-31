$!Fuego consume taquería en la carretera Mochis-Choix

EL FUERTE. _ Un establecimiento de comida rápida fue reducido a cenizas durante la madrugada de este martes en las inmediaciones de la sindicatura de Mochicahui, en el municipio de El Fuerte. El siniestro, que movilizó a corporaciones de auxilio de dos municipios, no dejó personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales para los propietarios se consideran totales.
El incidente se reportó en las primeras horas del día en un local ubicado a la orilla de la carretera estatal Los Mochis-Choix. Vecinos del sector alertaron al sistema de emergencias al observar que las llamas se propagaban con rapidez por la estructura, con el temor de que el fuego alcanzara viviendas y comercios contiguos.
Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, personal de Protección Civil de El Fuerte y agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Debido a la intensidad del fuego, los rescatistas trabajaron durante varias horas para contener el avance de las llamas, requiriendo el apoyo de pipas adicionales para el suministro de agua.
Tras las maniobras conjuntas, las corporaciones lograron sofocar el incendio y evitaron daños en las edificaciones aledañas. Los cuerpos de auxilio confirmaron que el saldo fue blanco, sin registro de víctimas o personas intoxicadas. Actualmente, las autoridades realizan los peritajes correspondientes para determinar las causas que originaron el fuego.