$!Fuego reduce a cenizas un negocio de comida en las cercanías de la caseta de San Miguel Zapotitlán

San Miguel Zapotitlán._ La tarde de este domingo 12 de abril, un modesto establecimiento de alimentos ubicado a un costado de la carretera Internacional México 15, fue consumido por el fuego en las cercanías de la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, dejándolo reducido a escombros.

El siniestro se desató en una estructura edificada principalmente con madera, situada sobre el acotamiento de los carriles que corren de sur a norte, a escasos metros al sur de la caseta de cobro. Fueron los propios automovilistas y transportistas que circulaban por esta importante rúa federal quienes, alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia 911.

En respuesta inmediata al llamado, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis se movilizaron al lugar para combatir el siniestro, mientras que agentes de la Guardia Nacional División Caminos se encargaron de abanderar la zona para evitar accidentes colaterales y agilizar el tráfico vehicular.