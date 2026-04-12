$!Fuego reduce a cenizas un negocio de comida en las cercanías de la caseta de San Miguel Zapotitlán

San Miguel Zapotitlán._ La tarde de este domingo 12 de abril, un modesto establecimiento de alimentos ubicado a un costado de la carretera Internacional México 15, fue consumido por el fuego en las cercanías de la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, dejándolo reducido a escombros.
El siniestro se desató en una estructura edificada principalmente con madera, situada sobre el acotamiento de los carriles que corren de sur a norte, a escasos metros al sur de la caseta de cobro. Fueron los propios automovilistas y transportistas que circulaban por esta importante rúa federal quienes, alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia 911.
En respuesta inmediata al llamado, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis se movilizaron al lugar para combatir el siniestro, mientras que agentes de la Guardia Nacional División Caminos se encargaron de abanderar la zona para evitar accidentes colaterales y agilizar el tráfico vehicular.
Pese a la pronta intervención de los cuerpos de rescate para sofocar las llamas, la naturaleza altamente combustible de la madera provocó que el local fuera consumido en su totalidad en cuestión de minutos. El incidente representó un duro golpe económico, y una pérdida total para el propietario del negocio.
Las autoridades y cuerpos de auxilio confirmaron que el saldo del aparatoso percance fue exclusivamente material, destacando que ninguna persona resultó con quemaduras ni con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono.
Hasta el momento, no se han determinado las causas exactas del origen del incendio, por lo que las autoridades mantienen abiertas diversas líneas, desde un accidente derivado de una brasa mal apagada, hasta la posibilidad de que el fuego haya sido provocado de manera intencional.