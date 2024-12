Fueron 18 heridos en incendio de centro de rehabilitación en Mazatlán; Fiscalía confirma un muerto

“Tenemos 15 internados ahorita (en Hospital General) y tres personas en el ISSSTe de Mazatlán”, compartió el Secretario.

Acerca del estado en que operaba este centro de rehabilitación, mencionó que se encuentra en revisión, ya que no hay certeza

“Estamos esperando la información si era un centro regulado o no, hasta donde nosotros sabemos, ellos pertenecen a una red, que esta red normalmente ellos certifican los centros”.

“En particular este que estamos ahorita analizando, no tenemos todavía la información de si estaba o no regulado. Están haciendo esa revisión”, puntualizó el Secretario.

La Fiscalía General del Estado incluyó la persona sin vida en el Centro de Rehabilitación, pero sin dar más detalles, sólo que “fue hallada” en el Fraccionamiento Jacarandas, sin especificar que se trata del incendio.