‘Fueron interceptados por un grupo criminal’: Harfuch sobre turistas desaparecidos en Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO. _ El Gobierno Federal coadyuva con las investigaciones sobre la desaparición de cuatro turistas originarios del Estado de México en Mazatlán, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El funcionario destacó que existe un operativo activo para la localización de los cuatro hombres, quienes fueron vistos por última vez el pasado 3 de febrero en la zona de Cerritos. Existe una colaboración con el Gobierno del Estado y la Fiscalía General de Sinaloa para ubicar a las personas y detener a los responsables, acciones que hasta el momento no han dado resultados.