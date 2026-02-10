‘Fueron interceptados por un grupo criminal’: Harfuch sobre turistas desaparecidos en Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO. _ El Gobierno Federal coadyuva con las investigaciones sobre la desaparición de cuatro turistas originarios del Estado de México en Mazatlán, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El funcionario destacó que existe un operativo activo para la localización de los cuatro hombres, quienes fueron vistos por última vez el pasado 3 de febrero en la zona de Cerritos. Existe una colaboración con el Gobierno del Estado y la Fiscalía General de Sinaloa para ubicar a las personas y detener a los responsables, acciones que hasta el momento no han dado resultados.
“Tenemos conocimiento de que habían rentado unos razers, unos vehículos, y fueron interceptados por un grupo criminal. Seis personas fueron secuestradas; dos fueron liberadas tiempo después y cuatro permanecen retenidas. Estamos trabajando con el gobierno del estado para dar con su paradero y lograr detenciones. A diferencia de otro caso, en este aún no tenemos detenidos”, declaró el funcionario federal durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” del Gobierno de México.
García Harfuch agregó que, tras entablar diálogo con los familiares de las víctimas, se confirmó que los jóvenes se desplazaban en los vehículos recreativos al momento de ser interceptados.
Las personas desaparecidas, por quienes ya existen fichas de búsqueda activas, son Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años; Javier Ramírez Sabino, de 25 años; Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años; y Oscar García Hernández, de 30 años.
En Sinaloa, las autoridades mantienen el despliegue de seguridad para su localización; sin embargo, familiares de las víctimas señalaron la falta de certeza en las investigaciones. Acusaron que, aunque la Fiscalía mantiene abiertas las carpetas correspondientes, la comunicación con ellos ha sido limitada y solo logran informarse a través de los medios de comunicación.