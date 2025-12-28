$!Fueron tres detenidos en operativo de Policía Estatal en Portalegre, Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó la detención de tres sujetos como resultado del operativo desplegado por la Policía Estatal Preventiva en el sector Portalegre, al norte de Culiacán.

El despliegue de oficiales se reportó por vecinos alrededor de las 15:30 horas de este domingo, cerca del bulevar Conquistadores.

Horas después de las acciones, la SSPE informó que el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal detuvo a tres hombres durante recorridos de seguridad y vigilancia, en el fraccionamiento Monte Real.

Los vehículos asegurados son una camioneta marca Ram modelo Laramie, que tiene blindaje artesanal; un vehículo Volkswagen modelo Jetta; y uno más de la marca Suzuki modelo Baleno.