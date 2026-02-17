Seguridad
Fuerte choque deja 4 personas heridas sobre la avenida Manuel Clouthier, en Culiacán

El incidente en el que estuvieron involucrados al menos tres vehículos ocurrió este martes en el cruce de la avenida Manuel Clouthier y Constituyentes, en la colonia Libertad
17/02/2026 21:19
CULIACÁN._ Cuatro personas resultaron lesionadas tras un choque entre tres vehículos registrado sobre la avenida Manuel Clouthier, en la colonia Libertad, en Culiacán.

Paramédicos de Grupo Gerum Rescate y Salvamento A.C. acudieron al sitio a dar primeros auxilios y, posteriormente, los heridos se trasladaron por sus propios medios a un centro de salud.

Durante el incidente estuvieron involucrados al menos tres autos, lo que provocó el cierre del sentido sur a norte por unos minutos.

El percance ocurrió este martes en el crucero con la Avenida de los Constituyentes, o calle 20, cerca de las 20:30 horas.

Una de las unidades fue un BYD color blanco, mientras que de las otras dos unidades únicamente se supo que eran un vehículo rojo y otro gris.

De manera preliminar, se informó en el sitio que el conductor de uno de los coches implicados perdió el control de la unidad e invadió el carril en sentido contrario, derivando en el choque.

Elementos de la Unidad de Vialidad de la Policía de Tránsito Municipal atendieron el hecho, remolcaron las unidades afectadas y levantaron el parte del siniestro para deslindar responsabilidades.

