$!Fuerte choque deja 4 personas heridas sobre la avenida Manuel Clouthier, en Culiacán

CULIACÁN._ Cuatro personas resultaron lesionadas tras un choque entre tres vehículos registrado sobre la avenida Manuel Clouthier, en la colonia Libertad, en Culiacán.

Paramédicos de Grupo Gerum Rescate y Salvamento A.C. acudieron al sitio a dar primeros auxilios y, posteriormente, los heridos se trasladaron por sus propios medios a un centro de salud.

Durante el incidente estuvieron involucrados al menos tres autos, lo que provocó el cierre del sentido sur a norte por unos minutos.

El percance ocurrió este martes en el crucero con la Avenida de los Constituyentes, o calle 20, cerca de las 20:30 horas.