$!Fuerte choque deja 4 personas heridas sobre la avenida Manuel Clouthier, en Culiacán

CULIACÁN._ Cuatro personas resultaron lesionadas tras un choque entre tres vehículos registrado sobre la avenida Manuel Clouthier, en la colonia Libertad, en Culiacán.
Paramédicos de Grupo Gerum Rescate y Salvamento A.C. acudieron al sitio a dar primeros auxilios y, posteriormente, los heridos se trasladaron por sus propios medios a un centro de salud.
Durante el incidente estuvieron involucrados al menos tres autos, lo que provocó el cierre del sentido sur a norte por unos minutos.
El percance ocurrió este martes en el crucero con la Avenida de los Constituyentes, o calle 20, cerca de las 20:30 horas.
Una de las unidades fue un BYD color blanco, mientras que de las otras dos unidades únicamente se supo que eran un vehículo rojo y otro gris.
De manera preliminar, se informó en el sitio que el conductor de uno de los coches implicados perdió el control de la unidad e invadió el carril en sentido contrario, derivando en el choque.
Elementos de la Unidad de Vialidad de la Policía de Tránsito Municipal atendieron el hecho, remolcaron las unidades afectadas y levantaron el parte del siniestro para deslindar responsabilidades.